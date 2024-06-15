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Ракурс
Трюдо «украинизировал» официальное фотографирование Саммита мира

Трюдо «украинизировал» официальное фотографирование Саммита мира (ВИДЕО)

15 июн 2024, 22:20
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На церемонії офіційного фотографування за підсумками першого дня Глобального саміту миру прем'єр Канади Джастін Трюдо сказав: «Слава Україні».


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На що учасники відповіли: «Героям Слава».

Источник: Ракурс


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