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Трюдо «украинизировал» официальное фотографирование Саммита мира
Трюдо «украинизировал» официальное фотографирование Саммита мира (ВИДЕО)https://racurs.ua/n196363-trudo-ukrainiziroval-oficialnoe-fotografirovanie-sammita-mira-video.htmlРакурс
На церемонії офіційного фотографування за підсумками першого дня Глобального саміту миру прем'єр Канади Джастін Трюдо сказав: «Слава Україні».
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На що учасники відповіли: «Героям Слава».
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