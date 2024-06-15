На Саммите мира в Швейцарии нашлись страны, призывающие приобщить к переговорам россию

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На Саміті миру в Швейцарії знайшлися країни, які закликали долучити до переговорів росію.

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Президентка Швейцарії Віола Амхерд заявила, що «процес без росії важко уявити», а «довгострокове рішення має включати обидві сторони».

Вибудовувати процес із залученням «усіх учасників» закликав і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

А очільник МЗС Саудівської Аравії заявив, що будь-який надійний мирний процес вимагає участі росії.

Ми займаємо зважену позицію і завжди намагаємося вирішувати конфлікти мирним шляхом і через діалог. Будь-який процес, що заслуговує на довіру, також вимагає участі росії, — додав він у коментарі газеті Neue Zürcher Zeitung.

Обережну позицію перед початком саміту висловлював і канцлер Німеччини Олаф Шольц. У коментарі телеканалу ZDF він назвав його «дипломатичним саджанцем».

Метою саміту є закласти основи для наступного. І тоді це (припинення війни — ред.) буде залежати від присутності росії. Ось чому це дипломатичний саджанець, який ми зараз поливаємо, щоб він виріс більшим, — сказав Шольц.

За даними NZZ, другий Глобальний саміт миру може відбутися у Саудівській Аравії, переговори вже тривають.

Погоджений на Глобальному саміті миру у Швейцарії план дій буде доведено до представників росії, щоб на другому саміті миру можна було зафіксувати реальний кінець війни.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський.

Відповідаючи на питання журналістки «Радіо Свобода» заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що нинішній саміт — «для того, щоб розпочати процес миру. Тому він і називається інаугураційний саміт. Тому він і називається початковий саміт. На цьому саміті ми зібрали ті країни, які готові предметно говорити і діяти для того, щоб встановився мир».