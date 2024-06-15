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Ракурс
Трюдо "українізував" офіційне фотографування Саміту миру

Трюдо «українізував» офіційне фотографування Саміту миру (ВІДЕО)

15 чер 2024, 22:20
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На церемонії офіційного фотографування за підсумками першого дня Глобального саміту миру прем'єр Канади Джастін Трюдо сказав: «Слава Україні».


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На що учасники відповіли: «Героям Слава».

Джерело: Ракурс


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