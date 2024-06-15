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Трюдо "українізував" офіційне фотографування Саміту миру
Трюдо «українізував» офіційне фотографування Саміту миру (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196363-trudo-ukrayinizuvav-oficiyne-fotografuvannya-samitu-myru-video.htmlРакурс
На церемонії офіційного фотографування за підсумками першого дня Глобального саміту миру прем'єр Канади Джастін Трюдо сказав: «Слава Україні».
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На що учасники відповіли: «Героям Слава».
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