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Российские захватчики потеряли уже более 526 тыс. человек, фото: ТАСС

Российская армия за сутки потеряла 1160 человек (ИНФОГРАФИКА)

16 июн 2024, 08:29
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 526 тис. 310 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 160 осіб. Про це сьогодні, 16 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 956 танків;
  • 15 тис. 269 бойових броньованих машин;
  • 13 тис. 913 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 104 одиниці РСЗВ;
  • 853 одиниці засобів ППО;
  • 359 літаків;
  • 326 гелікоптерів;
  • 11 тис. 159 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 296 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 18 тис. 967 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 325 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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