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Російські загарбники втратили вже понад 526 тис. осіб, фото: ТАСС
Російська армія за добу втратила 1160 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n196364-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1160-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 526 тис. 310 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 160 осіб. Про це сьогодні, 16 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 7 тис. 956 танків;
- 15 тис. 269 бойових броньованих машин;
- 13 тис. 913 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 104 одиниці РСЗВ;
- 853 одиниці засобів ППО;
- 359 літаків;
- 326 гелікоптерів;
- 11 тис. 159 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 296 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 18 тис. 967 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 325 одиниць спеціальної техніки.
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