Російські загарбники втратили вже понад 526 тис. осіб, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n196364-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1160-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 526 тис. 310 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 160 осіб. Про це сьогодні, 16 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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