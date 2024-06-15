"Азов" вибив росіян із Серебрянського лісу під Кремінною

https://racurs.ua/ua/n196355-azov-vybyv-rosiyan-iz-serebryanskogo-lisu-pid-kreminnou-video.html

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Сили оборони вибили російських окупантів з ряду позицій в Серебрянському лісі на Луганщині.

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Про це повідомив заступник командира 12 бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України, підполковник Святослав Паламар.

Бійці бригади планомірно вибивали окупантів із зайнятих позиції на одній з ділянок, а потім закріпилися там. І на сьогодні утримують територію від контратак росіян.

Команда DeepState також внесла зміни у інтерактивну мапу бойових дій російсько-української війни, на якій зафіксовано втрату позицій росіян у Серебрянському лісництві.

У пресслужбі «Азову» показали відео бойової роботи своїх бійців на цьому напрямку.

На кадрах зафіксовано захоплення позицій російських окупантів і взаємодія бійців під час проведення штурмових дій та подальшого утримання окопів і бліндажів під постійними обстрілами та спробами з боку загарбників повернути втрачене.

Коли завершується штурм, починається найважчий етап — утримання відбитих у ворога позицій. Небезпека чекає на бійців за кожним кутом зруйнованих окопів. У той же час ворог не припиняє обстрілів та спроб контратакувати, наголосили у «Азові».

На території Серебрянського лісу з кінця літа 2022 року проходить лінія оборони, яку тримають воїни з різних українських підрозділів. Серед них останні місяці там воюють бійці бригади «Азов».

Від великого лісу там залишилися лише обвуглені і частково повалені стовбури дерев, від постійних артилерійських обстрілів та вибухів російських авіабомб, якими окупанти намагаються протидіяти українським захисникам.