Второй Саммит мира анонсировал президент Украины. Фото: ОП

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Другий Саміт миру щодо України анонсував президент Володимир Зеленський.

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Глава держави заявив, що після завершення першого Саміту миру минуть «не роки, а місяці», після яких планують проведення наступного саміту. Деякі країни вже висловили свою цікавість у його проведенні. Про це Зеленський заявив під час підсумкової прес-конференції за результатами саміту у Швейцарії.

Ми не маємо часу на довготривалу роботу. Ми маємо діяти швидко. Робота має тривати місяці, а не роки. Коли план дій щодо миру буде готовим і кожен крок буде пропрацьованим, то відкриється шлях до проведення другого саміту миру, а отже до завершення війни та справедливого і тривалого миру, — розповів президент.

Також він додав, що за підсумками першого саміту країни будуть працювати у групах щодо окремих питань миру.

За словами президента, швейцарський Саміт миру може мати практичні кроки на шляху до миру.

Нагадаємо, у швейцарському Саміті миру взяли участь 101 країна та міжнародна організація з усіх континентів. Комюніке підписали 80 країн та чотири організації, але не підтримали декларацію Індія, Бразилія, Саудівська Аравія, Мексика, Індонезія, Південно-Африканська Республіка та Таїланд.

Учасники Саміту закликали передати Україні контроль над ЗАЕС, забезпечити доступ до портів Чорного та Азовського морів й звільнити всіх військовополонених і цивільних українців.