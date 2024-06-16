Повний текст спільного комюніке Саміту миру опублікував Офіс президента

Саміт миру. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n196380-povnyy-tekst-spilnogo-komunike-samitu-myru-opublikuvav-ofis-prezydenta.html

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Офіс президента України оприлюднив спільне комюніке за підсумками Саміту миру в Швейцарії.

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Учасники Саміту закликають передати Україні контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими. Про це повідомляється на сайті українського глави держави.

Також міститься заклик забезпечити доступ до портів Чорного та Азовського морів. Напади на торговельні судна в портах і на всьому маршруті, а також на цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру є неприйнятними, бо продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю.

Крім того, підписанти закликали звільнити всіх військовополонених і цивільних українців.

Це перші три пункти української «Формули миру», які планували розглянути на цій зустрічі.

Країна-агресор росія лише раз згадується у тексті комюніке.

Війна Російської Федерації проти України, що триває, продовжує спричиняти масштабні страждання людей та руйнування, а також створювати ризики та кризи з глобальними наслідками для світу, — йдеться в тексті.

Учасники Саміту вважають, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами. Вирішено, що в майбутньому треба вжити конкретних заходів у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін.

У декларації вказується, що Статут ООН включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може й буде слугувати основою для досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні.

Нагадаємо, у швейцарському Саміті миру взяли участь 101 країна та міжнародна організація з усіх континентів. Комюніке підписали 80 країн та чотири організації. Зокрема, це Угорщина, Словаччина та Туреччина. Не підтримали декларацію Індія, Бразилія, Саудівська Аравія, Мексика, Індонезія, Південно-Африканська Республіка та Таїланд.