Спільне комюніке Саміту миру підписали 80 країн. Фото: ОП

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Комюніке на Саміті миру у Швейцарії підписала переважна більшість країн-учасниць.

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Декларацію підписали вже 80 країн та чотири організації. Не підтримали комюніке Індія, Бразилія, Саудівська Аравія, Мексика, Індонезія, Південно-Африканська Республіка та Таїланд. А підтримали комюніке, зокрема, Угорщина, Словаччина та Туреччина. Про це 16 червня повідомила «Радіо Свобода».

У Саміті миру взяли участь 101 країна та міжнародна організація з усіх континентів. Дві третини країн-учасниць представлені на найвищому рівні.

Раніше агентство Reuters опублікувало повний текст підсумкової декларації, який журналісти отримали в розпорядження. У документі, зокрема, домовилися про контроль України та МАГАТЕ над окупованою росіянами Запорізькою АЕС, доступ до морських портів Чорного та Азовського морів та повний обмін полоненими.

Нагадаємо, 16 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вже завершено роботу над спільною декларацією на Саміті миру у Швейцарії. Документ буде відкритим для підписання, тому інші країни зможуть приєднатися до неї навіть після закінчення першого саміту. Крім того, декілька країн, представники яких не були присутні на саміті, проходять внутрішній аналіз спільного комюніке і планують приєднатися до нього.

Джерело: «Радіо Свобода»