НАТО договаривается о приведении ядерного оружия в состояние боевой готовности

https://racurs.ua/n196394-nato-dogovarivaetsya-o-privedenii-yadernogo-orujiya-v-sostoyanie-boevoy-gotovnosti.html

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НАТО веде перемовини про приведення ядерної зброї у стан бойової готовності.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, Альянс повинен показати свій ядерний арсенал світу, щоб надіслати пряме послання своїм ворогам. Він додав, що між членами Альянсу проводяться консультації щодо виведення ракет зі сховищ і приведення їх у стан бойової готовності — як засобу стримування.

Він попередив, що Китай, зокрема, інвестує значні кошти в сучасні озброєння, в тому числі в свій ядерний арсенал, який, за його словами, зросте до 1000 боєголовок вже до 2030 року.

А це означає, що в недалекому майбутньому НАТО може зіткнутися з чимось, з чим він ніколи раніше не стикався, а саме з двома ядерними потенційними супротивниками — Китаєм і росією. Звичайно, це матиме наслідки, — сказав генсек.

Єнс сказав, що не буде вдаватися в оперативні деталі щодо того, скільки ядерних боєголовок має бути в бойовому складі, а скільки — на зберіганні, але відзначив, що «ми (НАТО) повинні консультуватися з цих питань. Це саме те, що ми робимо».

Глава Альянсу попередив, що Китай, зокрема, інвестує значні кошти в сучасні озброєння, в тому числі в свій ядерний арсенал, який, за його словами, зросте до 1000 боєголовок вже до 2030 року.