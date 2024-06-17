Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Воздушные силы показали боевую работу 40 бригады тактической авиации

Воздушные силы показали боевую работу 40 бригады тактической авиации (ВИДЕО)

17 июн 2024, 14:40
999

Пілоти Повітряних сил продовжують виконувати небезпечні місії та завдання — нищити ворожі цілі в повітрі, завдавати ударів по наземних об'єктах противника.


.

На новому відео ПС — бойова робота льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр».

Командувач Повітряних сил Микола Олещук написав у своїх соцмережах, щоо із надходженням до усіх бригад тактичної авіації західних літаків, ця робота буде значно ефективнішою.

А наразі наші пілоти витискають усе можливе із наявної на озброєнні техніки радянського виробництва. Наземний персонал підтримує ці літаки в боєздатному стані і робить усе, щоб вберегти їх від ворожих очей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров