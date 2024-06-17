Повітряні сили показали бойову роботу 40 бригади тактичної авіації

https://racurs.ua/ua/n196404-povitryani-syly-pokazaly-boyovu-robotu-40-brygady-taktychnoyi-aviaciyi-video.html

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Пілоти Повітряних сил продовжують виконувати небезпечні місії та завдання — нищити ворожі цілі в повітрі, завдавати ударів по наземних об'єктах противника.

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На новому відео ПС — бойова робота льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр».

Командувач Повітряних сил Микола Олещук написав у своїх соцмережах, щоо із надходженням до усіх бригад тактичної авіації західних літаків, ця робота буде значно ефективнішою.

А наразі наші пілоти витискають усе можливе із наявної на озброєнні техніки радянського виробництва. Наземний персонал підтримує ці літаки в боєздатному стані і робить усе, щоб вберегти їх від ворожих очей.