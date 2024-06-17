Гоняли всю ночь - военные рассказали об обстоятельствах захвата танка-"сарая" россиян

https://racurs.ua/n196406-gonyali-vsu-noch-voennye-rasskazali-ob-obstoyatelstvah-zahvata-tanka-saraya-rossiyan.html

Ракурс

Трофейний «танк-сарай» Т-62 росіян відтепер нищитиме їх. Воїни 22-ї окремої механізованої бригади поблизу Кліщіївки на Бахмутському напрямку затрофеїли так званий «танк-сарай» Т-62 російських військ і взяли в полон його екіпаж.

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Близько 4.00 українські піхотинці отримали команду зайти в певну точку, де вже був зупинений російський танк. Його вдалося зупинити завдяки арті та нашому підрозділу безпілотних систем — вони ганяли його вночі, дезорієнтувавши. Тобто танк був уражений і дезорієнтований.

Піхотинці полонили двох росіян. Один сидів з гранатою, хотів себе підірвати, але дипломатичними зусиллями вдалося переконати його жити та здатися в полон.

Третій вискочив і втік, його взяли в полон наші сусіди, — розповів пресофіцер 22 ОМБр Віталій Соколенко.

На відео можна побачити, як військові 22 ОМБр пробралися на танк і взяли в полон окупантів, які там перебували. Після чого встановили на нього український прапор зі знаком бригади, завели і разом із полоненими окупантами вирушили на свої позиції.