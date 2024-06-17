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Ракурс
В ВСУ отчитались об успешных ударах по Крыму. Фото: Стратком ВСУ

Командование отчиталось об успешных ударах по Крыму за последние месяцы

17 июн 2024, 18:20
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Сили оборони України за останні півтора місяця знищили в Криму чимало російських систем протиповітряної оборони.


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Зокрема, упродовж травня-червня українські військові уразили на анексованому півострові близько 15 систем ППО російських окупантів. Про це Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомив у Telegram.

Серед знищених цілей вказується й дивізіони в модифікаціях С-300, С-350 та С-400. Також було знищено понад 15 російських радіолокаційних станцій та більше 10 пунктів управління.

У ЗСУ відзвітували про успішні удари по Криму. Фото: СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно очільник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що російські військові перекинули новітні системи С-500 «Прометей» на окупований Кримський півострів для прикриття важливих об'єктів.

Источник: Ракурс


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