У ЗСУ відзвітували про успішні удари по Криму. Фото: СтратКом ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n196413-komanduvannya-vidzvituvalo-pro-uspishni-udary-po-krymu-za-ostanni-misyaci.html

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Сили оборони України за останні півтора місяця знищили в Криму чимало російських систем протиповітряної оборони.

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Зокрема, упродовж травня-червня українські військові уразили на анексованому півострові близько 15 систем ППО російських окупантів. Про це Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомив у Telegram.

Серед знищених цілей вказується й дивізіони в модифікаціях С-300, С-350 та С-400. Також було знищено понад 15 російських радіолокаційних станцій та більше 10 пунктів управління.

Нагадаємо, нещодавно очільник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що російські військові перекинули новітні системи С-500 «Прометей» на окупований Кримський півострів для прикриття важливих об'єктів.