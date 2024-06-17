Кількість постраждалих на Полтавщині зросла. Фото:

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Кількість постраждалих на Полтавщині зросла до 12 людей.

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Серед них двоє дітей. Трьох людей госпіталізували. Про це голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін 17 червня повідомив у Telegram.

Крім того, російська атака пошкодила електролінії в Полтавському районі. Знеструмлені 53 тис. побутових й 2,4 тис. юридичних споживачів.

Пронін наголосив, що аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якомога оперативніше відновити електропостачання. Голова ОВА запевнив, що ситуація перебуває на контролі.

Нагадаємо, 17 червня російські окупанти атакували Полтавський район та влучили в цивільну інфраструктуру. Попередньо відомо, що загиблих немає, але пошкоджено кілька багатоповерхівок.