Рейсовий автобус перекинувся на Закарпатті. Фото: поліція

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Рейсовий автобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Закарпатській області.

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Аварія сталася у понеділок, 17 червня, в селі Сімер Ужгородського району. З’ясувалося, що 69-річний водій автобуса марки IVAN здійснював рух з Полянської Гути в напрямку Ужгорода. Але проїжджаючи населений пункт Сімер він не впорався з керуванням та допустив з’їзд в кювет. Внаслідок цього автобус перекинувся на бік. Про це поліція Закарпатської області повідомила у Facebook.

Постраждали в автопригоді 11 пасажирів. Лікарі зафіксували значні травми у 46-ти та 60-річних жінок, а також у 17-річної дівчини.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1️ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 4 червня у Вінницькій області потрапив у ДТП мікроавтобус із 17 дітьми та п’ятьма дорослими, які поверталися з екскурсії. Внаслідок аварії постраждали п’ятеро підлітків віком 16 та 17 років й двоє дорослих.