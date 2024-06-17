Генпродюсер российской ТРК «Крым» получил подозрение. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n196416-genproduser-rossiyskoy-trk-krym-poluchil-podozrenie-iz-za-propagandy-voyny.html

Ракурс

Генеральний продюсер російської телерадіокомпанії «Крим» Олег Крючков отримав підозру від СБУ.

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Ця ТРК розташована в Сімферополі й до неї входять 16 проросійських телестудій та радіостанцій. В ефірах цих ресурсів регулярно поширюють фейки про російську війну проти України та виправдовують воєнні злочини загарбників. А навесні 2022 року Крючков організував трансляцію телерадіокомпанії майже на всій тимчасово окупованій території. Про це 17 червня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Також підозрюваний обіймає посаду радника російського голови окупованого Криму Сергія Аксьонова та входить до складу колегії так званого міністерства внутрішньої політики, інформації та зв’язку Республіки Крим.

Слідчі з’ясували, що Крючкова призначили генпродюсером ТРК до початку повномасштабної війни, а перед цим він працював на російському пропагандистському каналі «НТВ».

Крім того, фігурант активно використовує власні сторінки у соцмережах, де активно закликає до окупації всієї України.

СБУ заочно повідомила Крючкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 6 ст. 111−1 (колабораційна діяльність), ст. 436 (пропаганда війни) та ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Нагадаємо, 6 червня СБУ та Офіс генпрокурора заочно повідомили про підозру командувачу угруповання військ «Днєпр» Збройних сил рф Олегу Макаревичу, який віддав наказ на підрив дамби Каховської гідроелектростанції в ніч з 5 на 6 червня 2023 року.