Последствия обстрела пригорода Полтавы. Фото: ГСЧС

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Російський обстріл Полтави 17 червня призвів до руйнувань цивільна інфраструктура.

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На місці влучань виникла пожежа площею близько 100 кв. м. Вибухова хвиля пошкодила скління поряд розташованих житлових та адміністративних будівель. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Рятувальники ліквідували загоряння. Також внаслідок бойових дій руйнувань зазнали лінії електропостачання.

Попередньо відомо, що травмовані 12 осіб, серед них — двоє дітей. Троє осіб госпіталізували.

У Нацполіції поінформували, що на місці події працюють всі екстрені служби та комунальники. Слідчі поліції та СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури документують наслідки воєнного злочину.

Нагадаємо, 17 червня російські окупанти атакували Полтавський район та влучили в цивільну інфраструктуру. Ніхто не загинув, але пошкоджено кілька багатоповерхівок. Постраждали 12 осіб, серед яких двоє дітей. Трьох людей госпіталізували.

Також російська атака пошкодила електролінії в Полтавському районі. Знеструмлені 53 тис. побутових й 2,4 тис. юридичних споживачів.