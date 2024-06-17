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Последствия обстрела пригорода Полтавы. Фото: ГСЧС

Последствия российского обстрела пригорода Полтавы показали на фото

17 июн 2024, 19:21
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Російський обстріл Полтави 17 червня призвів до руйнувань цивільна інфраструктура.


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На місці влучань виникла пожежа площею близько 100 кв. м. Вибухова хвиля пошкодила скління поряд розташованих житлових та адміністративних будівель. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Рятувальники ліквідували загоряння. Також внаслідок бойових дій руйнувань зазнали лінії електропостачання.

Попередньо відомо, що травмовані 12 осіб, серед них — двоє дітей. Троє осіб госпіталізували.

У Нацполіції поінформували, що на місці події працюють всі екстрені служби та комунальники. Слідчі поліції та СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури документують наслідки воєнного злочину.

Наслідки обстрілу передмістя Полтави. Фото: ДСНС, поліція

Наслідки обстрілу передмістя Полтави. Фото: ДСНС, поліція

Наслідки обстрілу передмістя Полтави. Фото: ДСНС, поліція

Наслідки обстрілу передмістя Полтави. Фото: поліція

Наслідки обстрілу передмістя Полтави. Фото: поліція

Наслідки обстрілу передмістя Полтави. Фото: поліція

Нагадаємо, 17 червня російські окупанти атакували Полтавський район та влучили в цивільну інфраструктуру. Ніхто не загинув, але пошкоджено кілька багатоповерхівок. Постраждали 12 осіб, серед яких двоє дітей. Трьох людей госпіталізували.

Також російська атака пошкодила електролінії в Полтавському районі. Знеструмлені 53 тис. побутових й 2,4 тис. юридичних споживачів.

Источник: Ракурс


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