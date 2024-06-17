Дроны Magura оснастили ракетами Р-73. Фото:

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Безекіпажні морські безпілотники Magura оснастили ракетним озброєнням.

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Ці надводні дрони озброїли радянськими ракетами класу «повітря-повітря» Р-73. Ці ракети мають інфрачервону систему самонаведення. Оновлені «Магура» вже використовувались під час бойових операцій на Чорному морі, і це стало серйозним фактором страху й ризику для російської авіації. Про це командир спецпідрозділу ГУР Міноборони України Group 13 з позивним «Тринадцятий» заявив в ефірі YouTube-каналу «Крапівний».

Такі розробки ефективні — росіяни їх дуже бояться. Коли вони їх бачать, то бояться навіть підлітати, — розповів він.

Розвідник наголосив, що це унікальна розробка, бо ні в кого у світі аналогів поки немає. Він переконаний, що це озброєння даватиме результати в перспективі.

Як відомо, Magura V5 — це багатоцільовий надводний корабель, здатний вести спостереження, розвідку, патрулювання, рятувальні роботи та виконувати бойові місії.

Нагадаємо, морські дрони Sea Baby оснастили реактивними системами залпового вогню «Град». «Морський малюк», який був оснащений РСЗВ, вперше застосували у грудні 2023 року. Оновленим морським безпілотником було уражено вже чотири російські цілі.