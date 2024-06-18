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В Ростовской области рф загорелись резервуары с нефтепродуктами, скриншот видео

Резервуары с нефтепродуктами загорелись после атаки БПЛА в Ростовской области рф (ВИДЕО)

18 июн 2024, 08:29
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У Ростовській області рф в ніч на сьогодні, 18 червня, загорілися резервуари з нафтопродуктами у місті Азов.


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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що місцева влада заявила, що причинами пожежі стала атака безпілотників.

Стверджується, що жертв немає, площа пожежі становить 5 тис. кв. м.

Источник: Ракурс


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