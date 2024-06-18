Ракурсhttps://racurs.ua/
В Ростовской области рф загорелись резервуары с нефтепродуктами, скриншот видео
Резервуары с нефтепродуктами загорелись после атаки БПЛА в Ростовской области рф (ВИДЕО)https://racurs.ua/n196423-rezervuary-s-nefteproduktami-zagorelis-posle-ataki-bpla-v-rostovskoy-oblasti-rf-video.htmlРакурс
У Ростовській області рф в ніч на сьогодні, 18 червня, загорілися резервуари з нафтопродуктами у місті Азов.
.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що місцева влада заявила, що причинами пожежі стала атака безпілотників.
Стверджується, що жертв немає, площа пожежі становить 5 тис. кв. м.
Загрузка...