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У Ростовській області рф загорілися резервуари з нафтопродуктами, скріншот відео

Резервуари з нафтопродуктами загорілися після атаки БПЛА у Ростовській області рф (ВІДЕО)

18 чер 2024, 08:29
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У Ростовській області рф в ніч на сьогодні, 18 червня, загорілися резервуари з нафтопродуктами у місті Азов.


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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що місцева влада заявила, що причинами пожежі стала атака безпілотників.

Стверджується, що жертв немає, площа пожежі становить 5 тис. кв. м.

Джерело: Ракурс


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