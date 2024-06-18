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У Ростовській області рф загорілися резервуари з нафтопродуктами, скріншот відео
Резервуари з нафтопродуктами загорілися після атаки БПЛА у Ростовській області рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196423-rezervuary-z-naftoproduktamy-zagorilysya-pislya-ataky-bpla-u-rostovskiy-oblasti-rf-video.htmlРакурс
У Ростовській області рф в ніч на сьогодні, 18 червня, загорілися резервуари з нафтопродуктами у місті Азов.
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Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що місцева влада заявила, що причинами пожежі стала атака безпілотників.
Стверджується, що жертв немає, площа пожежі становить 5 тис. кв. м.