У Ростовській області рф загорілися резервуари з нафтопродуктами, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n196423-rezervuary-z-naftoproduktamy-zagorilysya-pislya-ataky-bpla-u-rostovskiy-oblasti-rf-video.html

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У Ростовській області рф в ніч на сьогодні, 18 червня, загорілися резервуари з нафтопродуктами у місті Азов.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що місцева влада заявила, що причинами пожежі стала атака безпілотників.

Стверджується, що жертв немає, площа пожежі становить 5 тис. кв. м.