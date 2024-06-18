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Ракурс
Алексей Гончаренко, фото: «Подробности»

Нардепа Гончаренко в рф заочно приговорили к 10 годам заключения

18 июн 2024, 12:43
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У росії 2-й Західний окружний військовий суд заочно засудив народного депутата із «Євросолідарності» Олексія Гончаренка 10 десяти років позбавлення волі.


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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Сам Гончаренко у своєму Telegram-каналі вже відреагував на цю новину, зазначивши, що він є першим засудженим у рф народним депутатом.

У вироці написано, що три роки я повинен провести у тюрмі, інші сім років — в колонії загального режиму. Окрім цього, мені ще заборонили протягом трьох років адмініструвати сайти, — зазначив він. — Приймаю вітання! Все-таки перший народний депутат, якого засудили в росії!

Гончаренко зазначив, що його у росії визнали винним у:

  • поширенні військових «фейків» за мотивами політичної ненависті (пункт «д» частини 2 статті 207.3 КК);
  • виправдання тероризму (частина 2 статті 205.2 КК);
  • розпалювання ненависті з загрозою насильства (пункт «а» частини 2 КК2).

Коротше кажучи, не сподобалось, що я закликаю вбити путіна, — резюмував він.

Источник: Ракурс


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