Нардепа Гончаренка у рф заочно засудили до 10 років ув’язнення

Олексій Гончаренко, фото: «Подробиці»

https://racurs.ua/ua/n196431-nardepa-goncharenka-u-rf-zaochno-zasudyly-do-10-rokiv-uv-yaznennya.html

Ракурс

У росії 2-й Західний окружний військовий суд заочно засудив народного депутата із «Євросолідарності» Олексія Гончаренка 10 десяти років позбавлення волі.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Сам Гончаренко у своєму Telegram-каналі вже відреагував на цю новину, зазначивши, що він є першим засудженим у рф народним депутатом.

У вироці написано, що три роки я повинен провести у тюрмі, інші сім років — в колонії загального режиму. Окрім цього, мені ще заборонили протягом трьох років адмініструвати сайти, — зазначив він. — Приймаю вітання! Все-таки перший народний депутат, якого засудили в росії!

Гончаренко зазначив, що його у росії визнали винним у:

поширенні військових «фейків» за мотивами політичної ненависті (пункт «д» частини 2 статті 207.3 КК);

виправдання тероризму (частина 2 статті 205.2 КК);

розпалювання ненависті з загрозою насильства (пункт «а» частини 2 КК2).