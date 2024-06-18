Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с Евросоюзом

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Владимир Зеленский, фото: zelenskyy_official
Зеленский подписал закон о единой роуминговой зоне с Евросоюзомhttps://racurs.ua/n196433-zelenskiy-podpisal-zakon-o-edinoy-roumingovoy-zone-s-evrosouzom.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС.
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Про це сьогодні, 18 червня, повідомила прес-служба Верховної Ради з посиланням на Комітет цифрової трансформації.
Закон України щодо імплементації норм законодавства ЄС з питань роумінгу (законопроект № 10265) прийнято 22 травня на виконання однієї з умов євроінтеграції України в сфері електронних комунікацій, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що цей закон забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна — ЄС та отримання українцями послуг роумінгу у країнах ЄС у режимі «Роумінг як вдома» (RLAH).
RLAH передбачає, що:
- під час подорожей в ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені у домашній пакет послуг, відповідно послуги роумінгу надаються без додаткової плати;
- також перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатись і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.
Завдяки Закону суттєво покращується інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій. Вітчизняні суб'єкти господарювання отримають високий ступінь довіри, працюючи за єдиними правилами з європейськими партнерами, — наголошую у комітеті.
У Telegram-каналі Європарламенту зазначається, що цей крок сприятиме подальшому просуванню України на європейському шляху та приєднанню до Єдиного ринку ЄС.
Європейська зона «Роумінг як вдома» дозволяє користуватися тарифами своїх мобільних операторів у країнах ЄС на постійній основі. Наразі зона об'єднує 27 країн ЄС та країни Європейської економічної зони, — наголошується в повідомленні.
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