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Стрельба произошла в Киеве 18 июня, фото: Национальная полиция

В Киеве произошла стрельба, нападавшего ищут (ФОТО)

18 июн 2024, 14:00
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У Києві в Шевченківському районі сьогодні, 18 червня сталася стрілянина.


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Вживаються заходи із затримання нападника. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

До столичної поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці В. Ярмоли чути постріли, — вказано в повідомленні. — Попередньо правоохоронці з’ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала.

Наразі на місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації та, вживаються заходи зі встановлення й затримання нападника.

Стрілянина сталася у Києві 18 червня, фото: Національна поліція

Источник: Ракурс


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