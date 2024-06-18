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Ракурс
Стрілянина сталася у Києві 18 червня, фото: Національна поліція

У Києві сталася стрілянина, нападника шукають (ФОТО)

18 чер 2024, 14:00
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У Києві в Шевченківському районі сьогодні, 18 червня сталася стрілянина.


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Вживаються заходи із затримання нападника. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

До столичної поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці В. Ярмоли чути постріли, — вказано в повідомленні. — Попередньо правоохоронці з’ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала.

Наразі на місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації та, вживаються заходи зі встановлення й затримання нападника.

Стрілянина сталася у Києві 18 червня, фото: Національна поліція

Джерело: Ракурс


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