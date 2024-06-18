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Ракурс
Айдос Садыков, фото: «Радио Свобода»

В Киеве совершено покушение на казахского оппозиционера

18 июн 2024, 15:41
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У Києві сьогодні, 18 червня, було скоєно замах на казахстанського опозиціонера Айдоса Садикова, відомого своєю критикою влади Казахстану.


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Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомила його дружина Наталія Садикова.

Сьогодні в Києві, біля власного будинку, був скоєний замах на Айдоса Садикова, — зазначила вона.

Раніше сьогодні прес-служба Нацполіції повідомила про стрілянину у Шевченківському районі Києва. Повідомлялося, що до припаркованого на вулиці автомобіля, у якому сидів чоловік з дружиною, підійшов невідомий і вистрілив.

Жінка поранень не зазнала, у якому стані чоловік — не уточнювалося.

Айдос Садиков, фото: «Радіо Свобода»

Садиков виїхав до України у 2014 році й отримав політичний притулок. Він заснував YouTube-канал «БАСЕ», який має понад мільйон підписників. Останнє відео на цьому каналі під назвою «Президент Казахстану став маріонеткою російських агентів впливу» було опубліковане сьогодні вранці.

Источник: Ракурс


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