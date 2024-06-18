Враг усиливает атаки, чтобы выйти на границы Луганщины — заявление Третьей штурмовой бригады

https://racurs.ua/n196442-vrag-usilivaet-ataki-chtoby-vyyti-na-granicy-luganschiny-zayavlenie-tretey-shturmovoy-brigady.html

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Смуга фронту Третьої штурмової бригади на Харківщині, що межує з Луганщиною — сьогодні одна з найінтенсивніших ділянок наступу ворога. Найближче завдання окупантів — вийти до населеного пункту Чернещина — Першотравневе, з подальшим захопленням Борової.

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Про це йдеться у заяві Третьої штурмової бригади.

Проти підрозділів бригади воюють 3 і 144 дивізії 20-ї армії рф. Ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Московити застосовують FPV, КАБи й хімічну зброю.

Від травня бійці бригади знищили вже близько 1 тис. 68 росіян, ще майже 2 тис. 292 — це трьохсоті.

На штурми позицій бригади противник кидає цілі взводи та роти особового складу. Їхню стрімку ліквідацію компенсує поповненням живої сили у кількості 250−400 солдат зс рф щотижня.

Попри переважаючу кількість супротивника та відсутність резервів, бригада продовжує вже понад місяць утримувати визначені рубежі. Всі зміни в оперативній ситуації повідомлятимуть наші офіційні ресурси.

Про те, що ворог наростив ударний кулак для наступу на Борову, раніше писав паблік Deep State.

За його даними, на ділянці від Райгородки до Нововодяного кацапи наростили до 10 тис. 000 осіб особового складу та близько 450 ОВТ, з яких 200 артсистем. Мета очевидна — спроба повторити торішній наступ на Борову.

Проти ворога протяжну оборонну лінію на напрямку наразі утримує 3 ОШБр. Проте, сили залишаються неспівмірними, окупанти переважають кількістю, застосовують додаткові підрозділи й ведуть інтенсивні штурмові дії вздовж усіє смуги наступу.

Крім 236 артилерійської бригади та 11 полків армії рф (7 мотострілецьких, 2 танкових та 2 артилерійських) до наступу залучено найманців з нерегулярних армійських підрозділів. Серед них відомо про присутність «шторм v», «чорна мамба», «фіксики» та «чвк патріот». Для підтримки порядку прибув підрозділ БАРС-14.

Останні три тижні ворог проводить підготовчі заходи, шукаючи слабкі місця в обороні ЗСУ. Відбуваються безперервні штурми.

За наявною інформацією, противник планує повторити торішню стратегію з виходом спочатку на лінію Надія-Новоєгорівка, а потім вже на Першотравневе-Чернещина.