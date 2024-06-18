Кабмин определился по поводу Найема во главе Госагентства восстановления

https://racurs.ua/n196444-kabmin-opredelilsya-po-povodu-nayema-vo-glave-gosagentstva-vosstanovleniya.html

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Мустафу Наєма звільнено з посади голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

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Також звільнено двох його заступників. Держагентство тимчасово очолив Роман Комендант, повідомили у пресслужбі уряду.

Найєм написав заяву на звільнення 10 червня, на наступний день після скандалу із недопуском на конференцію з відновлення у Берліні.

Він пояснив це тим, що у роботі «були системні перешкоджання». Тиск на екс-міністра Кубракова і Найєма йшов саме від Офісу президента і Кабміну, переконує LIGA.net Ярослав Железняк.

Найєм тоді заявив про скасований бюджет на проєкти з відновлення й утримання доріг, обрізану зарплату, подекуди — до 68% та про те, що почали «кошмарити» бюрократією.

У Кабміні вважають, що заяви з боку Найєма — спроба уникнути звіту, а у «Слузі народу» не бачать проблем із тим, що «відбуваються кадрові ротації». Натомість в опозиції говорять: проблеми почалися з моменту, коли ексміністр з питань регіонального розвитку та інфраструктури Кубраков перестав виходити напряму до президента Зеленського.

Саме до команди звільненого урядовця і належав Мустафа Найєм, каже LIGA.net нардепка Юлія Клименко.

Таким чином, тема відновлення України наразі залишилася без очільників. Майже всі донорські програми були поставлені на паузу, а підготовка до Берлінської конференції з відновлення була зупинена.