В КПИ впервые за 32 года сменился ректор

https://racurs.ua/n196450-v-kpi-vpervye-za-32-goda-smenilsya-rektor.html

Ракурс

Новим ректором Київського політехнічного інституту (КПІ) став 44-річний проректор Анатолій Мельниченко.

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Про це повідомили на Фейсбук-сторінці навчального закладу.

Його попередник Михайло Згуровський обіймав цю посаду понад 30 років — з 1992 року.

Другий тур виборів ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського відбувся 18 червня. У голосуванні взяли участь 2 318 осіб, або 72,30% загальної кількості виборців.

Визнано недійсними — 11 бюлетенів, або 0,34% від загальної кількості бюлетенів (0,47% від кількості виданих бюлетенів).

За Олексія Жученка — 945 учасників голосування, або 29,48% від загальної кількості виборців (40,77% від кількості тих, хто взяв участь у голосуванні). Переможець, Мельниченко, набрав 1 256 голосів, або 39,18% від загальної кількості виборців (54,18% від кількості тих, хто взяв участь у голосуванні).

Не підтримали жодного з кандидатів — 106 людей.