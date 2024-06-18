Ракурсhttps://racurs.ua/
Правительство разрешило выдавать льготные кредиты на строительство мини-электростанций
Правительство разрешило выдавать льготные кредиты на строительство мини-электростанцийhttps://racurs.ua/n196453-pravitelstvo-razreshilo-vydavat-lgotnye-kredity-na-stroitelstvo-mini-elektrostanciy.htmlРакурс
Кабмін України дозволив видавати пільгові кредити на будівництво малих електростанцій.
.
Уряд розширив можливості державної програми «Доступні кредити 5−7−9%", дозволивши підприємцям залучати пільгові кредити на придбання та встановлення електрогенераційних установок, які працюють на газі. Про це написав 18 червня у своїх соцмережах прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Отримані за програмою кредитні кошти підприємці зможуть витратити на фінансування будівництва та улаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок.
Максимальна сума пільгового кредиту на відповідні цілі становить до 150 млн гривень, а строк кредитування становить до 10 років.
В уряді сподіваються, що за умови лібералізації грошово-кредитної політики НБУ та збільшення обсягів кредитування цієї галузі, підприємства зможуть швидко збільшити власне виробництво електроенергії, і, як наслідок, більш активно розвиватиметься ринок малої розподіленої генерації, — зазначають у Мінекономіки.
Загрузка...