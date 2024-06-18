Уряд дозволив видавати пільгові кредити на будівництво міні-електростанцій

https://racurs.ua/ua/n196453-uryad-dozvolyv-vydavaty-pilgovi-kredyty-na-budivnyctvo-mni-elektrostanciy.html

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Кабмін України дозволив видавати пільгові кредити на будівництво малих електростанцій.

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Уряд розширив можливості державної програми «Доступні кредити 5−7−9%", дозволивши підприємцям залучати пільгові кредити на придбання та встановлення електрогенераційних установок, які працюють на газі. Про це написав 18 червня у своїх соцмережах прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Отримані за програмою кредитні кошти підприємці зможуть витратити на фінансування будівництва та улаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок.

Максимальна сума пільгового кредиту на відповідні цілі становить до 150 млн гривень, а строк кредитування становить до 10 років.