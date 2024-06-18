россия планирует перебросить к Волчанску морпехов Тихоокеанского флота рф

https://racurs.ua/n196455-rossiya-planiruet-perebrosit-k-volchansku-morpehov-tihookeanskogo-flota-rf.html

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Армія терористичної федерації планує перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська.

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Про це розповів 18 червня в ефірі телемарафону «Єдині новини» речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.

На цей напрямок окупанти планують перекинути підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти з Тихоокеанського флоту і підрозділи, які належать до 25 окремої мотострілецької бригади 6 армії з Ленінградського військового округу.

Наразі 155-та окрема гвардійська бригада морської піхоти дислокується в місті Владивосток і селищі Слов’янка в Приморському краї за 9 тис. 300 км від Харківщини.

Наразі у Вовчанську на Харківщині українським підроділам протистоять 138-ма окрема мотострілецька бригада, 83-тя окрема десантно-штурмова бригада та 30-й мотострілецький полк російської армії

Також речник ОСУВ «Хортиця» розповів, що за майже півтора місяця боїв за Вовчанськ російські загарбники зазнали чималих втрат особового складу. За його словами, це понад 4 тис. знищених окупантів.