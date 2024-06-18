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Ракурс
Кабмин расширил список лиц, которые смогут получить выплаты в случае гибели бойца

Кабмин расширил список лиц, которые смогут получить выплаты в случае гибели бойца

18 июн 2024, 23:06
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Уряд розширив перелік осіб, які зможуть отримати виплати у випадку загибелі військовослужбовця.


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Про це повідомив 18 червня представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, викладено у новій редакції Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобовʼязаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затверджений постановою КМУ від 25.12.2013 № 975, та п. 2 постанови КМУ від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час воєнного стану».

Одержати одноразову грошову допомогу тепер також зможуть:

  • жінки або чоловіки, як жили з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу;
  • онуки загиблого (померлого) військовослужбовця, якщо їхні батьки померли;
  • діти, народжені після смерті військовослужбовця.

Источник: Ракурс


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