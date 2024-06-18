Уряд розширив перелік осіб, які зможуть отримати виплати у випадку загибелі бійця

Уряд розширив перелік осіб, які зможуть отримати виплати у випадку загибелі військовослужбовця

https://racurs.ua/ua/n196457-uryad-rozshyryv-perelik-osib-yaki-zmojut-otrymaty-vyplaty-u-vypadku-zagybeli-biycya.html

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Уряд розширив перелік осіб, які зможуть отримати виплати у випадку загибелі військовослужбовця.

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Про це повідомив 18 червня представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, викладено у новій редакції Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобовʼязаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затверджений постановою КМУ від 25.12.2013 № 975, та п. 2 постанови КМУ від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час воєнного стану».

Одержати одноразову грошову допомогу тепер також зможуть: