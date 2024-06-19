россия вывела три ракетоносителя в Черное и Азовское моря. Фото:

https://racurs.ua/n196460-rossiya-vyvela-tri-raketonositelya-v-chernoe-i-azovskoe-morya.html

Ракурс

Російські ракетоносії знову присутні в Чорному та Азовському морях.

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Станом на ранок середи, 19 червня, в акваторіях цих морів фіксується перебування чотирьох російських кораблів, які є носіями крилатих ракет типу «Калібр». Їхній загальний залп може скласти 24 ракет. Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Станом на 6.30 у Чорному морі був помічений один носій «Калібрів» із загальним залпом до чотирьох ракет. А в Азовському морі зафіксовано два ракетоносії, загальний залп яких становить до 16 ракет.

Один носій восьми «Калібрів» зафіксували в Середземному морі

У ВМС також поінформували, що за добу в російських інтересах прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря — сім суден, з них п’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — п’ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.

Військові наголошують, що країна-агресор продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, 17 червня російська армія атакувала Миколаївщину балістичною ракетою з касетним боєприпасом, а по Одеській області вдарили протирадіолокаційною ракетою Х-31П.