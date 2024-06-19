Поврежден научно-исследовательский институт. Фото: Андрей Садовый

https://racurs.ua/n196461-shahedy-povredili-nauchno-issledovatelskiy-institut-vo-lvove-foto.html

Ракурс

Російська дронова атака вночі 19 червня призвела до руйнувань у Львові.

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Зокрема, в обласному центрі було пошкоджено науково-дослідницький інститут. Про це міський голова Львова Андрій Садовий повідомив у Telegram та опублікував фото руйнувань.

Голова ОВА Максим Козицький поінформував, що було пошкоджено адміністративну будівлю Державного науково-дослідницького контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. Уламки БПЛА зруйнували дах, стіни та перекриття другого поверху орієнтовно на площі 800 кв. м.

Тим часом стало відомо, що зросла кількість постраждалих. Зокрема, у Малехові внаслідок нічної атаки безпілотників постраждав 70-річний чоловік, якого довелося госпіталізувати. Медики діагностували у нього акубаротравму, множинні осколкові поранення і кілька вогнепальних переломів. Постраждалий перебуває у стані середньої важкості.

Нагадаємо, у ніч на 19 червня окупанти атакували Україну 21-м ударним БпЛА типу Shahed-131/136. Оборонцям вдалося збити 19 «Шахедів» у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

Зокрема, у селі Малехів Львівського району внаслідок влучання були пошкоджені багатоповерхівка, будівлі у приватному секторі та офісне приміщення. Постраждав цивільний.