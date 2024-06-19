Пожар на нефтебазе рф в Азове до сих пор не могут потушить. Фото:

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Ракурс

Пожежа на нафтобазі у російському місті Азов досі не ліквідована.

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Рятувальники країни-агресора досі борються із загорянням, яке виникло напередодні внаслідок влучання дронів Служби безпеки України. Станом на сьогоднішній ранок росіянам вдалося лише локалізувати пожежу. Про це повідомив російський Telegram-канал ASTRA.

Нагадаємо, 18 червня у росії заявили про атаку безпілотників на об'єкти в місті Азов Ростовської області рф, внаслідок чого почалася пожежа на резервуарах із нафтопродуктами.

Згодом у мережі показали супутникові фото пошкодження резервуарів нафтобази «Азовпродукт». Через цей термінал проходить до 60 тис. т нафтопродуктів на місяць, а в цистернах на зберіганні одночасно могло міститися до 30 тис. куб. м нафтопродуктів. Щонайменше дві цистерни горіли.