Прокуратура идентифицировала оккупантов, обезглавивших бойца ВСУ. Фото:

https://racurs.ua/n196468-prokuratura-identificirovala-okkupantov-obezglavivshih-boyca-vsu.html

Ракурс

Правоохоронці встановили особу українського бійця, якого росіяни жорстоко вбили на фронті.

.

Триває розслідування обезголовлення воїна ЗСУ на Донеччині, про яке стало відомо вчора. Правоохоронці зараз не можуть назвати його імені, адже тривають процедури для остаточного підтвердження його даних. Про це генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив у соціальній мережі Х.

Також слідчі ідентифікували російських командирів, які є потенційно відповідальні за жорстоке вбивство українського захисника. Однак інформація ще перевіряється.

За словами генпрокурора, факт жорсткого вбивства воїна є ще раз підтверджує, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі — це державна політика країни-агресора.

Кожен світовий лідер, який тисне руку путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства, — зазначив Костін.

Нагадаємо, напередодні генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що отримали повідомлення про те, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, а натомість вбивати їх з нелюдською жорстокістю. Вчора також стало відомо, що рашисти обезголовили українського захисника на Донеччині.