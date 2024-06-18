Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Донеччині російські виродки обезголовили беззбройного бійця ЗСУ, що хотів здатися в полон

На Донеччині російські виродки обезголовили беззбройного бійця ЗСУ, що хотів здатися в полон

18 чер 2024, 16:26
999

На Донецькому напрямку росіяни обезголовили українського військового.


.

Про це повідомив у мережі Х 18 червня генпрокурор Андрій Костін.

Ми отримали інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю — шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині, — написав Костін.

17 червня українські військові отримали інформацію про те, що представники одного з підрозділів окупаційних військ рф у Волноваському районі віддали наказ підлеглим не захоплювати в полон військових ЗСУ та обезголовлювати їх.

Під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони. На ньому знаходилася відрізана голова українського захисника.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів