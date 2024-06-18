На Донеччині російські виродки обезголовили беззбройного бійця ЗСУ, що хотів здатися в полон

https://racurs.ua/ua/n196443-na-donechchyni-rosiyski-vyrodky-obezgolovyly-bezzbroynogo-biycya-zsu-scho-hotiv-zdatysya-v-polon.html

Ракурс

На Донецькому напрямку росіяни обезголовили українського військового.

.

Про це повідомив у мережі Х 18 червня генпрокурор Андрій Костін.

Нові жахливі докази злочинної політики рф, спрямованої на знищення українців. Ми отримали інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю — шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення… pic.twitter.com/UNZab2tiFY — Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) June 18, 2024

Ми отримали інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю — шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині, — написав Костін.

17 червня українські військові отримали інформацію про те, що представники одного з підрозділів окупаційних військ рф у Волноваському районі віддали наказ підлеглим не захоплювати в полон військових ЗСУ та обезголовлювати їх.

Під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони. На ньому знаходилася відрізана голова українського захисника.