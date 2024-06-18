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Ракурс
В Донецкой области российские военные обезглавили безоружного бойца ВСУ, который хотел сдаться в плен

В Донецкой области российские военные обезглавили безоружного бойца ВСУ, который хотел сдаться в плен

18 июн 2024, 16:26
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На Донецькому напрямку росіяни обезголовили українського військового.


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Про це повідомив у мережі Х 18 червня генпрокурор Андрій Костін.

Ми отримали інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю — шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині, — написав Костін.

17 червня українські військові отримали інформацію про те, що представники одного з підрозділів окупаційних військ рф у Волноваському районі віддали наказ підлеглим не захоплювати в полон військових ЗСУ та обезголовлювати їх.

Під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони. На ньому знаходилася відрізана голова українського захисника.

Источник: Ракурс


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