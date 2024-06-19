Эстония готова говорить об отправке своих войск в Украину. Фото:

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Естонія готова почати переговори про відправлення своїх військ в Україну.

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Для Талліна це не є червоною лінією. Естонський уряд сподівається на спільну позицію Північноатлантичного альянсу чи Євросоюзу. Про це посол Естонії в Україні Аннелі Кольк заявила в інтерв’ю «РБК-Україна».

Ми сказали, що готові це обговорювати. Для нас це не червона лінія. Ми сподіваємося на спільну позицію НАТО чи Європейського союзу, і наші лідери, я маю на увазі, особливо Міністерство оборони, вони це обговорюють, і нещодавно вони сказали, що для нас немає нічого неможливого, — зазначила вона.

Також дипломат нагадала, що Естонія готувала українських інструкторів на своїй території.

Нагадаємо, у травні в Польщі, коментуючи можливу відправку військ в Україну, заявили, що російського диктатора володимира путіна потрібно поставити в таку ситуацію, коли він не знатиме, чого чекати від Європи.

Також минулого місяця Міноборони Франції заявляло, що питання щодо відправлення в Україну французьких інструкторів для навчання українських військовослужбовців ще опрацьовується.

Джерело: «РБК-Україна»