рф и КНДР подписали договор о партнерстве. Фото:

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КНДР та росія підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство.

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Документ передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або Москви. Угоду 19 червня підписами скріпили російський диктатор володимир путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Про це пишуть російські пропагандистські агентства ТАСС і РІА «Новости».

Воєнний злочинець з росії заявив, що Кремль не виключає для себе розвитку військово-технічного співробітництва з КНДР. А Кім Чен Ин наголосив, що угода «має миролюбний та оборонний характер», який стане «рушійною силою» для створення «нового багатополярного світу».

Наразі невідомий детальний зміст угоди двох диктаторів.

Тим часом Державний секретар США Ентоні Блінкен у відповідь на цей візит путіна заявив, що Вашингтон зробить усе можливе, аби припинити постачання росії зброї з Ірану та КНДР.

Нагадаємо, 18 червня президент країни-агресора володимир путін прибув до Пхеньяну вперше за 24 роки. Його зустріли пишним прийомом із натовпом та оркестром.

Джерела: ТАСС і «РИА Новости»