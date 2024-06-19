В рф возросла площадь пожара на нефтебазе, которую 18 июня атаковали украинские дроны

Украинские дроны в ночь на 18 июня атаковали нефтебазу в Азове, скриншот видео

https://racurs.ua/n196482-v-rf-vozrosla-ploschad-pojara-na-neftebaze-kotoruu-18-iunya-atakovali-ukrainskie-drony.html

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Пожежу на нафтобазі у місті Азові в Ростовській області рф, котра спалахнула після атаки українських безпілотників в ніч на 18 червня, досі не вдається стабілізувати російським пожежникам.

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Більше того, сталася розгерметизація другого резервуару. Про це сьогодні, 19 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Не вдається стабілізувати ситуацію на нафтобазі в Азові, де напередодні виникла пожежа внаслідок атаки БПЛА, — зазначив він. — Ліквідувати займання досі не виходить. О 16.40 відбулася розгерметизація 2-го резервуару. Фахівці МНС продовжують роботу з гасіння пожежі.

За інформацією російських ЗМІ, площа пожежі після розгерметизації другого резервуару збільшилася до 6,3 тис. кв. м. Зазначається, що причиною розгерметизації стала висока температура від палаючої сусідньої ємності.