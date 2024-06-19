Фрагменты пешеходной части Воздухофлотского путепровода обрушились в Киеве, фото: КМВА

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У Києві сьогодні, 19 червня, стався обвали фрагментів пішохідної частини Повітрофлотського мосту на трамвайну лінію.

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В результаті було затримано рух трамваїв № 1 і № 3 та тимчасово перекрито рух авто вздовж трамвайної лінії на межі вулиць Борщагівської та Жилянської (під шляхопроводом). Про це повідомляє прес-служба КМВА.

Жертв і постраждалих внаслідок інциденту немає.

Зазначається, що наразі рятувальники розчищають автошлях і трамвайну лінію під частиною Повітрофлотського шляхопроводу, щоб якнайшвидше відновити рух автотранспорту:

фахівці за допомогою спецінструментів демонтують металеві конструкції та розпилюють їх, щоб прибрати з дороги;

на самому шляхопроводі — демонтують аварійні елементи, аби запобігти виникненню надзвичайних ситуацій.

Рух транспорту вулицею Жилянською плануються відновити найближчим часом.

Ремонт шляхопроводу було заплановано розпочати у 2024 році, — зазначають у КМВА.

У прес-службі ДСНС повідомили, що повідомлення про інцидент надійшло о 19.17.

Окрім восьми рятувальників КАРС «Київська служба порятунку», на місці також працюють 17 співробітників ДСНС та п’ять одиниць пожежно-рятувальної техніки.