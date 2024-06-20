После ЕС согласовали 14-й пакет санкций против россии. Фото:

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Посли країн Європейського Союзу погодили 14-й пакет санкцій проти росії.

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Новий пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимально посилює вплив наявних санкцій, закриваючи лазівки. Про це головування Бельгії в ЄС повідомило у соціальній мережі Х.

Посли країн ЄС щойно узгодили потужний і суттєвий 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України, — йдеться в повідомленні.

ЗМІ інформували, що до 14-го пакету санкцій увійде заборона на перевалку російського скрапленого природного газу, а також відповідальність операторів з Євросоюзу заборона на перевалку російського скрапленого природного газу за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами в третіх країнах.

Як відомо, з початку масштабного вторгнення в Україну Євросоюз запровадив уже 13-й пакетів санкцій, спрямованих на ослаблення російської економіки та військових можливостей.

Нагадаємо, посадовці з 27 країн ЄС понад місяць обговорювали новий пакет. Погодження пакета блокувала Німеччина.