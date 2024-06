Россияне хвалятся, что их преступники применили в Харьковской области авиабомбу весом более 3 тонн

Російська армія вперше застосувала на фронті авіабомбу ФАБ-3000 вагою понад три тонни, обладнану модулем планування та корекції (УМПК).

Про це 20 червня написали пропагандисти держагентства ТАРС.

Кадри, на яких показано застосування бомби, також опублікував близький до російських військових кіл телеграм канал Fighterbomber.

У своєму акаунті в мережі Х (колишній твіттер) ролик розмістив Роб Лі — один із провідних західних військових експертів і старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики, що базується в США.

Reportedly the first video of a Russian FAB-3000 UMPK glide bomb strike. https://t.co/C1NY8OXWMGhttps://t.co/VilUVEYlmJpic.twitter.com/ob32zsPLL9