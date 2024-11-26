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В Тернополе частично исчезли свет и вода после атаки «Шахедов». Фото:
«Шахеды» повредили инфраструктуру Тернополя — в городе пропал светhttps://racurs.ua/n201567-shahedy-povredili-infrastrukturu-ternopolya-v-gorode-propal-svet.htmlРакурс
Російські дрони-камікадзе атакували «Тернопіль» у вівторок вночі, 26 листопада.
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Окупанти пошкодили енергетичну інфраструктурц від якої живиться Тернопіль. У місті частково зникло світло, є перебої з водопостачанням. Енергетики поступово відновлюють подачу світла. А працівники комунального підприємства «Тернопільводоканал» поступово відновлюють централізоване водопостачання. Про це керівник штабу Ради оборони Тернопільської області Сергій Надал повідомив у Telegram.
Посадовець зазначив, що з подачею води можуть виникнути деякі проблеми — можливо буде низький тиск. Крім того, у місті запускатимуть генератори.
Наразі більшість котелень, що подають тепло, функціонують. За потреби їх робота також підтримуватиметься генераторами.
У звичайному режимі працюватимуть школи та дитячі садки у Тернополі. Ті навчальні заклади, у яких немає централізованого електропостачання, працюватимуть з генераторів.
Щодо міського транспорту, то тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. На цих маршрутах їх замінять великогабаритні автобуси. Зокрема, це стосується заміни тролейбуса № 11.
О 8.00 в Тернополі відкриються пункти обігріву за наступними адресами:
- вул. Миколи Лисенка, 8 — Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг),
- просп. Злуки, 45 — КП «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка»;
- Привокзальний майдан, 1 — вокзал станції «Тернопіль»,
- вул. Федьковича.11 — КЗ «Дитячий-юнацький пластовий центр».
Нагадаємо, 25 листопада російські окупанти ракетою С-400 вдарили по Київському району Харкова. Було зафіксоване влучання ворожої ракети у землю в районі щільної житлової забудови. Внаслідок атаки постраждали 25 людей.
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