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Ракурс
Депутат в Ужгороде требовал взятки за справки бо уходе за людьми с инвалидностью

Депутат в Ужгороде требовал взятки за справки об уходе за людьми с инвалидностью

20 июн 2024, 20:15
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Служба безпеки та Національна поліція викрили на корупції депутата Ужгородської міськради, який входить до керівного складу місцевого департаменту соцполітики.


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За даними слідства, посадовець вимагав гроші з військовозобов’язаних, що претендують на відстрочку від призову за сімейними обставинами.

За різні суми хабарів чиновник гарантував їм «пришвидшену» процедуру отримання довідок, які підтверджують факт догляду за особами з інвалідністю.

В Офісі генпрокурора повідомили, що за хабар посадовець обіцяв громадянам допомогу у швидкому та безперешкодному одержанні рішення, яке підтверджує факт догляду за близьким родичем. Це давало можливість не лише отримувати щомісячну грошову компенсацію, а й претендувати на оформлення відстрочки від військової служби.

Депутата затримали після отримання 1 тис. дол. за готовий документ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Источник: Ракурс


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